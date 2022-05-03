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Росавиация заверила в безопасности полетов при перерегистрации самолетов

Росавиация: перерегистрация самолетов в российский госреестр не скажется на безопасности

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заверило, что перерегистрация самолетов из зарубежных реестров в российский не скажется на безопасности полетов. Сообщение ведомства приводит ТАСС.

Там подчеркнули, что госреестр РФ находится на постоянном контроле авиационных властей, а российское законодательство в части регистрации полностью соответствует требованиям Чикагской конвенции и не принуждает российских эксплуатантов.

Росавиация также указала, что вопрос лизинга воздушных судов следует решать в рамках заключенных контрактов. «Европарламенту следует содействовать исполнению положений контрактов лизинга воздушных судов российских авиакомпаний и не поддерживать незаконных санкционных мер», — отметили в ведомстве.

Ранее в Европарламенте заявили, что авиакомпании Евросоюза серьезно пострадали от санкций против России. По их данным, европейская авиация столкнулась с ростом операционных расходов. Также из-за ограничений авиакомпании вынуждены перестраивать маршруты и отменять рейсы.

В конце апреля сообщалось, что Росавиация выдала разрешение «Аэрофлоту» на техническое обслуживание самолетов иностранного производства Boeing и Airbus. Авиакомпания сможет обслуживать лайнеры, зарегистрированные в российском реестре.

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Антон Похиляк
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