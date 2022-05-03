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Появились подробности убийства 26-летнего российского хоккеиста

Подозреваемый в убийстве хоккеиста Николая Шарова заявил, что спортсмен вел себя невежливо
Николай Шаров (в центре)

Николай Шаров (в центре). Фото: Страница Николая Шарова во «ВКонтакте»

Cтарший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков рассказал о подробностях убийства хоккеиста клуба «Колос» Николая Шарова. Их приводит издание 74.ru.

«В ходе распития спиртного двое местных жителей, знакомых между собой, поссорились», — заявил Шишков. По информации РЕН ТВ, причиной конфликта стало то, что находящемуся в баре «Перекресток» Ивану Разживину показалось, что компания, в которой находился 26-летний хоккеист, ведет себя шумно. Подозреваемый в убийстве Разживин дал признательные показания. По его словам, спортсмен вел себя невежливо и не извинился за свое поведение.

Об убийстве стало известно ранее 3 мая. Спортсмен был застрелен в ходе конфликта в баре в поселке Бреды. Отмечается, что Разживин воспользовался охотничьим ружьем, убил хоккеиста и скрылся с места происшествия.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». У него изъято незарегистрированное оружие. Разживин был трижды судим.

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Анастасия Борисова
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