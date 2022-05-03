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Американские военные отследили российское судно вблизи Гавайских островов

KHON2: Вооруженные силы США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов

Фото: Pixabay

Вооруженные силы США отслеживали российское судно вблизи Гавайских островов в понедельник, 2 мая. Об этом сообщил местный телеканал KHON2 со ссылкой на представителя американского Индо-Тихоокеанского командования, передает РИА Новости.

Военный отметил, что отслеживание всех кораблей в Индо-Тихоокеанском районе действий происходит в рамках нормальных ежедневных операций. Для этого задействуются морские патрульные самолеты, надводные суда и объединенные возможности.

«Я могу вам сказать, что мы отслеживаем российский надводный корабль, который действует в международных водах вблизи Гавайев», — заявил представитель американского командования. Он не уточнил, о каком именно судне идет речь.

Ранее The Sun со ссылкой на старшего научного сотрудника по военным вопросам в Азиатском регионе в Международном центре оценки и стратегии в США Рика Фишера сообщил, что Китай продолжает тайно разрабатывать контейнерные ракетные комплексы, которые могут перевозиться на судах торгового флота. Такие корабли могут получить доступ в любой международный порт, и это представляет большую угрозу для противников КНР.

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Марина Совина
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