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Постпред США в ООН запланировала посетить окрестности Сирии

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что собирается посетить окрестности Сирии
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что планирует посетить окрестности Сирии в ближайшие недели. Об этом сообщает РИА Новости.

«В предстоящие недели я намерена поехать в регион и получить новую информацию по поводу гумпомощи, поступающей через трансграничный механизм», — сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции.

В июле 2020 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении механизма трансграничной помощи Сирии, действующего с 2014-го. При этом Москва и Дамаск неоднократно просили свернуть механизм, поскольку, по их словам, гуманитарную помощь оказывают не в координации с официальными властями страны. Страны Запада активно выступают за продление работы этого механизма, а также за возобновление работы остальных погранпереходов.

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Марина Совина
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