Постпред США в ООН запланировала посетить окрестности Сирии

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что собирается посетить окрестности Сирии

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что планирует посетить окрестности Сирии в ближайшие недели. Об этом сообщает РИА Новости.

«В предстоящие недели я намерена поехать в регион и получить новую информацию по поводу гумпомощи, поступающей через трансграничный механизм», — сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции.

В июле 2020 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении механизма трансграничной помощи Сирии, действующего с 2014-го. При этом Москва и Дамаск неоднократно просили свернуть механизм, поскольку, по их словам, гуманитарную помощь оказывают не в координации с официальными властями страны. Страны Запада активно выступают за продление работы этого механизма, а также за возобновление работы остальных погранпереходов.