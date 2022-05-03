Захарова раскрыла подробности интервью Лаврова итальянскому телеканалу

Захарова заявила, что интервью Лаврова каналу Rete 4 было инициативой журналистов Италии

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова телеканалу «Rete 4» было инициативой итальянских журналистов, а не российского МИД. Подробности о его организации раскрыла официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Я хочу, чтобы граждане Италии знали правду. Потому что итальянские политики вводят в заблуждение свою общественность», — рассказала дипломат. Она отреагировала на критику выступления Лаврова премьер-министром Италии Марио Драги.

Захарова подчеркнула, что агитация — это то, что публикуется по инициативе говорящего, как реклама. При этом, по ее словам, инициатива организации интервью главы российского МИД исходила от итальянской стороны. «Итальянские журналисты были настойчивыми, говорили, что важно показать все точки зрения. В чем они не правы?» — уточнила дипломат.

Представитель МИД добавила, что Москва не вносила изменения ни в вопросы, ни в финальную версию интервью.

Ранее сообщалось, что Драги подверг критике министра иностранных дел России за высказывания в интервью телеканалу Rete 4. Он назвал непристойным упоминания фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и того факта, что у него были еврейские корни.