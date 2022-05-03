Немцам порекомендовали запастить продуктами и лекарствами

Глава МВД Германии Фэзер порекомендовала немцам сделать дома запас продуктов и лекарств

Глава МВД Германии Ненси Фэзер порекомендовала немцам сделать дома запас продуктов и лекарств на случай чрезвычайной ситуации. Соответствующее заявление она сделала в интервью газете Handelsblatt в свете ситуации вокруг Украины.

«Если электричество пропадет на долгое время или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом, в любом случае будет разумно иметь дома экстренный запас продуктов», — указала министр.

Фэзер добавила, что государственные меры гражданской обороны должны включать не только технические вопросы, но и запасы продуктов, лекарств и медицинских материалов. Она порекомендовала ознакомиться со списком МВД по защите населения, в котором описан необходимый продуктовый набор на одного человека в чрезвычайной ситуации на десять дней.

Список включает 20 литров воды, 3,5 килограмма круп, хлеба, макарон и картофеля, 2,5 килограмма фруктов и орехов, 4 килограмма овощей, 2,6 литра молока и молочных продуктов, 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц и яичного порошка, 357 грамм жиров и масел, иные продукты по вкусу, например, мед или шоколад. Также в документе даны рекомендации по сбору домашней аптечки на случай ЧС.

Ранее генеральный директор крупнейшей жилищной компании в Германии Рольф Бух (Rolf Buch) заявил, что не может гарантировать своим клиентам тепло в квартирах следующей зимой. Бизнесмен предупредил, что часть немцев столкнется со значительным подорожанием отопления в домах.

