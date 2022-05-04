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Евросоюз предложил ввести санкции против руководивших операцией в Мариуполе

В ЕК предложили ввести санкции против военных России, руководивших операцией в Мариуполе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Страны Евросоюза могут ввести санкции против российских военных, в том числе тех, кто руководил операцией в Мариуполе. С таким предложением выступит Еврокомиссия, заявила ее глава Урсула фон дер Ляйен, цитату приводит РИА Новости со ссылкой на заявление, размещенное на сайте ЕК.

Кроме того, санкции предлагают ввести против тех, кто причастен к трагедии в украинской Буче. «Это посылает важный сигнал всем виновникам: мы знаем, кто вы, и вы будете привлечены к ответственности», — заявила фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что предложит ввести запрет на импорт нефти из России, трансляцию ряда российских телеканалов и ввести ограничение против Сбербанка. «Скажем прямо: это будет непросто. Но мы обязаны над этим работать. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти. Чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизировав влияние на нашу экономику», — написала глава ЕК.

Елизавета Наумова
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