Россиянин напал с топором на запретившего мыться в его бане знакомого

В Архангельске российского уголовника задержали за попытку убить знакомого топором

В Архангельске на ранее судимого россиянина завели дело за нападение на знакомого с топором. Об этом в среду, 4 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 1 мая после совместного распития алкоголя между подозреваемым и его 44-летним знакомым произошла ссора. Причиной стала попытка уголовника помыться без разрешения в бане у потерпевшего. Когда хозяин стал выгонять гостя, тот схватил топор и несколько раз ударил соперника обухом в грудь.

Жертве нападения удалось выжить лишь благодаря активному сопротивлению и быстро приехавшей бригаде скорой помощи. Он был прооперирован, угрозы жизни нет. Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

29 апреля сообщалось, что в Иркутске 59-летняя женщина убила мужа топором, расчленила его тело и закопала в огороде.