Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских батарей

Минобороны заявило, что ВС России уничтожили четыре украинские артиллерийские батареи

Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить четыре украинские артиллерийские батареи. Об этом журналистам в среду, 4 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка», — заявил он.

Ранее Минобороны России поделилось кадрами пуска ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота. Видеозапись оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

В ведомстве уточнили, что ракетный удар высокоточным крылатыми ракетами «Калибр» был нанесен по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).