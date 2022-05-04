Удар «Бука» по украинскому МиГ-29 в Харьковской области показали на видео

«Звезда» показала удар российского ЗРК «Бук» по украинскому МиГ-29 в Харьковской области

«Звезда»

Телеканал «Звезда» показал видео удара российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» в Харьковской области.

В ходе работы «Бук-М2» нанес удары по воздушной цели. Позже в командном пункте батареи ПВО зафиксировали, что под Изюмом был ликвидирован украинский МиГ-29.

Ранее Министерство обороны России показало кадры работы расчетов самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» в ходе спецоперации на Украине. В частности, были уничтожены позиции 203-миллиметровых самоходных установок 2С7 «Пион» и батареи 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).