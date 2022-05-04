Работу установки «Малка» в ходе спецоперации показали на видео

Минобороны РФ показало работу артиллерийской установки 2С7М «Малка» в ходе спецоперации

«Известия»

Министерство обороны России (МО РФ) показало на видео работу расчетов самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» в ходе спецоперации на Украине. Кадры опубликовала газета «Известия».

Как рассказал старший наводчик Матвей, работу «Малки» корректируют с помощью беспилотников. «Результат работы всегда зависит от слаженности расчета», — сказал он. В частности, были уничтожены позиции 203-миллиметровых самоходных установок 2С7 «Пион» и батареи 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

