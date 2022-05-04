Названы города с ожидаемым падением цен на жилье

Realiste: летом жилье сильнее всего подешевеет в Казани, Москве и Сочи

Самое сильное падение цен на жилье летом ожидают в Казани, Москве, Ростове-на-Дону и Сочи. Такой прогноз дали эксперты из инвестиционной компании Realiste в своем исследовании, пишет РБК.

Аналитики предсказали, что наибольшее снижение стоимости объектов можно ожидать в городах, где в последние пару месяцев наблюдался ажиотажный спрос и недвижимость ощутимо подорожала. По данным экспертов, квартиры могут подешеветь на 13-23 процента — конкретные показатели будут зависеть от процента роста и уровня «ценового перегрева» каждой локации.

Лидером по прогнозируемому снижению цен назвали Казань — по данным Realiste, в среднем за апрель стоимость одного квадратного метра жилья здесь выросла на два процента, до 172 тысяч рублей. При этом сильнее всего подорожали квартиры в районе Казанского Кремля (плюс 7,8 процента), Заречье (плюс 5,65 процента) и Приволжском районе (плюс 4,16 процента). Учитывая также внушительный рост стоимости недвижимости с начала пандемии коронавируса, в момент коррекции рынка аналитики ожидают снижение средней цены квадратного метра на 23 процента.

Второе место заняла Москва — там за последний месяц жилье в среднем подорожало на четыре процента, до 270 тысяч рублей за один квадратный метр. При этом динамика цен варьировалась в зависимости от локации — в центральных районах она в среднем снизилась на три процента, а в удаленных районах, таких как Останкино, Академический и Теплый Стан, жилье подорожало на девять процентов.

«В Москве ожидается снижение средней стоимости метра на 14 процентов, при этом в наиболее перегретых дорогих районах возможна просадка на 15 процентов, а районы, которые уже потеряли в цене, могут потерять до 2-3 процентов на фоне снижения цен», — спрогнозировали в Realiste.

Третье место раздели Ростов-на-Дону и Сочи — в обоих городах аналитики ожидают снижение средней стоимости квадратного метра на 13 процентов. В рейтинг также вошли Томск, Санкт-Петербург, Волгоград, Красноярск и Новосибирск — в этих городах эксперты Realiste прогнозируют падение цен на жилье от 8 до 12 процентов.

Ранее специалисты назвали регионы России, в которых в 2021 году построили больше всего жилья. Первое место в рейтинге заняла Ленинградская область — там на одного человека пришлось 1,772 квадратного метра. Наравне с Ленинградской областью лидерами также назвали Калининградскую и Московскую области, где в пересчете на каждого жителя пришлось 1,237 и 1,186 квадратного метра соответственно.