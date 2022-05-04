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ЕС запретит трансляцию трех российских телеканалов

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что ЕС запретит трансляцию трех российских телеканалов

Фото: The Presidential Office of Ukrai / Globallookpress.com

В рамках шестого пакета санкций против Москвы Европейский союз (ЕС) запретит трансляцию трех российских государственных телеканалов. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова переданы на сайте Еврокомиссии.

«Мы запретим трансляцию трех крупных российских вещателей. Они больше не смогут распространять свой контент в ЕС», —рассказала глава ЕК. Она уточнила, что вещатели не смогут транслировать информацию в том числе через спутник, в интернете и через приложения для смартфонов.

По словам фон дер Ляйен, телеканалы, которые попадут под санкции, распространяют «ложь и пропаганду». «Мы не должны больше давать им площадку для распространения этой лжи», — заключила она.

Ранее глава ЕК сообщила, что Еврокомиссия предложит полностью запретить импорт нефти из России в рамках шестого пакета санкций. Она пояснила, что такое решение будет принято, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизировав влияние на экономику ЕС.

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Виктория Кондратьева
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