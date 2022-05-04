В Госдуме обвинили НАТО в затягивании конфликта на Украине

Депутат Чепа: отказ НАТО соблюдать договор с Россией затягивает украинский конфликт

Отказ Североатлантического альянса соблюдать положения Основополагающего акта Россия — НАТО затягивает конфликт на Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он обвинил организацию в прямом участии в боевых действиях.

По словам депутата, НАТО уже давно нарушает свои принципы.

«Одной из основополагающих задач альянса является защита государства-члена НАТО, подвергшегося нападению с какой-либо стороны. Что относительно России, то альянс уже не выполняет один из пунктов, поддерживая одну из сторон конфликта, не являющуюся его членом», — сказал он.

НАТО, поставляя оружие, уже участвует в этом конфликте. По сути дела, они пытаются уже это узаконить. Это уже утвержденные правила, по которым НАТО принимает участие [в боевых действиях] на стороне Украины Алексей Чепа депутат Госдумы

Если действия НАТО на территории Украины будут угрожать безопасности России, ответ не заставит себя ждать, отметил парламентарий.

«Мы предупреждали, что мы можем уничтожать воздушный и наземный транспорт. Наверное, теперь мы должны его уничтожать на территории Украины. Если мы говорим, что НАТО не участвует в конфликте, то аэродромы не должны использоваться для осуществления взлета и посадки со стороны стран НАТО. Но если они будут использоваться, это уже участие. В таком случае мы можем бить по этим аэродромам», — считает Чепа.

НАТО затягивает конфликт. Делает все, чтобы заставить Украину биться до последнего Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что альянс отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта Россия — НАТО.

«Акт НАТО — Россия все еще здесь. Но его содержание не будет сдерживать нас при реализации наших планов», — заявил он.

Документ был подписан в Париже в 1997 году и стал основой двусторонних отношений. Согласно преамбуле, Москва и НАТО не рассматривают друг друга в качестве противников. Соглашение также предусматривает проведение встреч и учреждение постоянного представительства России при организации в Брюсселе, а также информационного бюро и военной миссии альянса в Москве.

В акте прописан отказ НАТО от размещения и хранения ядерного оружия на территории стран, которые присоединятся к блоку после подписания договора. Стороны также обязались не размещать на границах значительных объемов вооружения.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова Бауэра. По его мнению, заявление означает, что «можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов».