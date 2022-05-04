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На популярного американского комика напали на выступлении

На популярного американского комика Дэйва Шаппелла напали на выступлении в Лос-Анджелесе

Фото: Evan Golub / Globallookpress.com

На популярного американского комика Дэйва Шаппелла (Dave Chappelle) напали во время его выступления в Лос-Анджелесе. Соответствующий ролик опубликовала очевидица произошедшего в Twitter.

Неизвестный набросился на комика во время его выступления на стендап-фестивале под названием Netflix Is A Joke. Сотрудники службы безопасности оперативно поймали мужчину, который атаковал Шаппелла. Посла этого нападавшему потребовалась медицинская помощь.

Журналистка ABC Стефани Уош (Stephanie Wash) написала в Twitter, что после произошедшего вместе с Шаппеллом на сцену вышел ведущий Крис Рок и в шутку спросил о нападавшем: «Это был Уилл Смит

28 марта актер Уилл Смит во время получения награды за лучшую мужскую роль на премии «Оскар» ударил ведущего церемонии Криса Рока. Поводом для конфликта стала шутка Рока о жене Смита Джаде Пинкетт-Смит. Комик сравнил супругу актера, болеющую алопецией (заболеванием, ведущим к выпадению волос, — прим. «Ленты.ру»), с героиней картины «Солдат Джейн» из-за ее коротких волос.

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Асель Минбаева
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