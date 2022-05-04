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Обвиняемый в изнасиловании россиянин совершил суицид

В Москве покончил с собой арестованный фигурант дела об изнасиловании

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве начата проверка по факту гибели местного жителя, находившегося под домашним арестом по делу об изнасиловании. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, вечером 3 мая возле жилого дома в Северном Чертанове было обнаружено тело 36-летнего мужчины.

По предварительным данным, россиянин покончил с собой. Отец погибшего рассказал изданию, что сын был помещен под домашний арест из-за обвинений в совершении уголовного преступления, в связи с чем сильно переживал.

25 апреля сообщалось, что в Нижегородской области найдены тела жителей деревни Ягодное, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, вечером 24 апреля в ходе семейной ссоры 64-летний пенсионер выстрелил из револьвера в 50-летнего пасынка и 72-летнюю жену, после чего покончил с собой. Женщина погибла на месте, а ее сына госпитализировали с огнестрельным ранением брюшной полости.

Следователи провели детальный осмотр места расправы. Изъят револьвер. Законных оснований для хранения оружия у пенсионера не было. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

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Любовь Ширижик
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