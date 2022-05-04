Россиянам рассказали о сроках отмены санкций
Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал россиянам о сроках отмены санкций. Его слова передает агентство «Прайм».
По мнению Тимофеева, санкции против России не устраивают многие страны Запада. «США уже отменили санкции на импорт удобрений из России, разрешили поставку в Россию технологий, ПО и оборудования, связанных с интернетом», — пояснил он. Тимофеев заявил, что Европа начала задумываться о разморозке российского газопровода «Северный поток — 2». Эксперт заключил, что отмена санкций неизбежна, но через несколько лет или несколько месяцев это произойдет — зависит от того, насколько значимым окажется удар по уровню жизни в США и Европе.
Ранее стало известно, что ЕС готовит очередной, шестой, пакет антироссийских санкций. По словам источников The Wall Street Journal, знакомых с ходом переговоров, новые ограничения могут включать в себя поэтапное эмбарго на нефть из России. Планируется полностью прекратить ее импорт к концу 2022 года.