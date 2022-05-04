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Стало известно о планах ЕС отказаться от импорта нефти из России за полгода

WSJ: очередной пакет санкций ЕС предполагает отказ от закупок нефти из России за полгода

Фото: Richard Carson / Reuters

Очередной пакет санкций Европейского союза (ЕС) предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ходом переговоров.

По словам источников американского издания, центральным элементом нового пакета ограничительных мер является предложение о том, чтобы страны-члены прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение полугода и не закупали больше нефтепродуктов из России к концу 2022 года. Отмечается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на то, чтобы отказаться от российской нефти. На подобную льготу также претендуют Чехия и Болгария.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций против России из-за спецоперации на Украине. Новые ограничения коснутся импорта российской нефти, рассказал он. Также ряд банков будет отключен от платежной системы SWIFT. Помимо этого, ЕС введет санкции «за дезинформацию». По словам Борреля, Евросоюз составит список лиц, причастных к распространению ложных сведений.

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Марина Совина
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