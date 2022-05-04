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Во Франции назвали пошатнувшуюся гегемонию доллара последствием спецоперации

Le Figaro: спецоперация России на Украине пошатнула гегемонию доллара

Фото: Vladimir Solomianyi / Unsplash

Российская спецоперация на Украине пошатнула гегемонию доллара, сообщает французская газета Le Figaro.

«Популярность доллара несопоставима с реальным весом экономики США. Разрушение гегемонии американской валюты рано или поздно произошло бы, но из-за ситуации на Украине оно случится гораздо быстрее», — отметили журналисты, называя причины ослабления позиций доллара.

По мнению авторов материала, Вашингтон превратил доллар в оружие массового поражения, когда решил заморозить российские золотовалютные резервы.

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4 мая курс доллара в ходе торгов на Мосбирже упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года. В начале торгов американская валюта подешевела до 68,63 рубля. Евро опустился до 72 рублей.

В марте экономист Хенрик Мюллер предположил, что доллар может утратить свои позиции ведущей мировой валюты. Он назвал инфляцию, санкции против России и перемены на рынках признаками заката доллара.

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Алина Гончарова
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