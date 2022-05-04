В Ереване выступающие за отставку Пашиняна активисты перекрыли мост

Выступающие за отставку премьера Армении Пашиняна активисты перекрыли мост в Ереване

Активисты, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли Киевский мост в Ереване. Об этом сообщает ТАСС.

На место прибыли специальные подразделения полиции «Красные береты», которые пытаются освободить мост и открыть движение для машин. Ситуация, по данным агентства, остается напряженной.

Также сообщается, что оппозиция намерена продолжить акции протеста в течение дня.

1 мая в Ереване состоялся многотысячный митинг. Участники акции от оппозиции требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что участники протестов уже доказали, что у нынешнего руководства нет мандата.

Протесты продолжаются уже четвертый день, 2 мая правоохранители задержали как минимум 244 оппозиционных активиста, 3 мая были задержаны еще более 70 участников протестных акций.