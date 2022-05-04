Стилистка посоветовала лучшие наряды для свиданий и деловых встреч

Стилист Анна Рыкова посоветовала выбирать на свидания женственные платья

Стилист и автор курса в Skillbox Анна Рыкова дала советы по выбору нарядов для любого случая. Ее рекомендации есть в распоряжении «Ленты.ру».

Рыкова объяснила, что наилучшим образом для романтической встречи подойдет женственное платье. «Этой весной бесформенность и андрогинность утратили свою актуальность, а взамен дизайнеры предложили много разных подчеркивающих фигуру вариантов», — отметила модный консультант. При этом модный редактор добавила, что выбор платья зависит от локации свидания. «Если это театр, то платье может более торжественным и формальным. Если ресторан, в котором, скорее всего, будет приглушенный свет, то лучше выбрать шелковые ткани светлых тонов, которые хорошо отражают свет», — пояснила Рыкова.

По мнению стилиста, удачными вариантами для деловых встреч станут юбки ниже колена или широкие брюки под обувь с каблуком, либо укороченные и прямые — под обувь на плоской подошве. Кроме того, Рыкова советует ориентироваться на такие оттенки, как синий кобальт, бордо, баклажан, шоколад, бежевый, сложный серый и серо-голубой, хвоя и изумруд.

Раннее в апреле модный редактор Клемми Филдсенд назвала способы перестать выглядеть заурядно. По мнению эксперта, чтобы образ не казался банальным, следует избегать одежды и аксессуаров с яркими логотипами брендов, отказаться от джинсов скинни, нарядов из мятого бархата и чрезмерного использования аксессуаров.