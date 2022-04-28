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Названы способы перестать выглядеть заурядно

Редактор Клемми Филдсенд призвала отказаться от одежды с логотипами, чтобы выглядеть модно

Фото: Alexandra Gorn / Unsplash

Модный редактор The Sun Клемми Филдсенд назвала способы перестать выглядеть заурядно. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По мнению эксперта, чтобы образ не казался банальным, следует избегать одежды и аксессуаров с яркими логотипами брендов. В качестве примера она привела вещи таких люксовых марок, как Gucci, Louis Vuitton и YSL. «Они заставляют выглядеть вульгарно, словно вы слишком стараетесь показать свое богатство», — пояснила Филдсенд.

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Кроме того, журналистка порекомендовала отказаться от джинсов скинни, нарядов из мятого бархата и чрезмерного использования аксессуаров, которые, по ее словам, делают наряд безвкусным и старомодным. В то же время самый быстрый способ стать более стильным — составить гардероб из предметов нейтральной цветовой палитры, подчеркнула специалистка.

В марте российский стилист Гоша Стил назвал фасон джинсов, который портит внешний вид взрослых мужчин. По словам эксперта, в настоящее время джинсы скинни вышли из моды и не подходят для создания актуальных образов. Подобные изделия могут уместно смотреться только на несовершеннолетних, считает он. «Мужчинам нельзя носить зауженные джинсы. Когда они их надевают, то складывается ощущение, что они в лосинах. Фасон скинни идет только школьникам», — рассказал специалист.

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Алина Гостева
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