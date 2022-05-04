Бесплатно приватизировать землю захотели разрешить одной категории дачников

Предложен законопроект о бесплатной приватизации земли дачниками в несуществующих СНТ

В России захотели разрешить бесплатно приватизировать земельные участки дачникам в случае ликвидации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Соответствующий законопроект с новыми правами для этой категории граждан предложили в Госдуме, пишет «Российская газета».

Речь идет о случаях, когда по факту СНТ существует, а по документам — нет. Обычно в этом виноваты председатели, не сдававшие вовремя отчетность, поэтому Федеральная налоговая служба (ФНС) просто исключила СНТ из реестра юрлиц. Это приводит к тому, что дачники не могут оформить в собственность землю и расположенные на ней строения в ликвидированных СНТ.

По словам депутата Госдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, поправка в Земельный кодекс упростит россиянам оформление в собственность участков, полученных в составе СНТ до его ликвидации. Как пояснил эксперт, граждане в том числе смогут бесплатно приватизировать землю — сделать это можно будет до 1 марта 2031 года. До того же срока действует «дачная амнистия», которая позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность землю в старых населенных пунктах и садоводческих кооперативах.

Ранее российских дачников предупредили о штрафах за несоблюдение некоторых требований на личных участках. К таковым относятся приготовление шашлыка с нарушением противопожарных правил, захламление территории и использование земли не по назначению — например, для предпринимательской деятельности и разведения домашнего скота или птицы.