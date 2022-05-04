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Журналистка выпрямила волосы фольгой и удивилась результату

Редактор портала Popsugar опробовала лайфхак для выпрямления волос фольгой из TikTok

Кадр: Jessica Harrington

Редактор из Нью-Йорка Джессика Харрингтон опробовала способ разгладить вьющиеся волосы и удивилась результату. Соответствующий материал появился на сайте портала Popsugar.

Журналистка рассказала, что использовала множество средств для выпрямления кудрявых локонов и ни одно из них не помогло избавиться от пушистости. По словам девушки, она натолкнулась на лайфхак в TikTok, в котором юзеры натирали пряди алюминиевой фольгой, чтобы сделать их гладкими, и она решила повторить метод.

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«Я начала с того, что разделила волосы посередине. Затем я слегка смяла фольгу в руке, обернула ее вокруг одной пряди с одной стороны от корней и потянула вниз к концам», — рассказала она. В своем материале Харрингтон отметила, что ей пришлось пройтись по локонам фольгой несколько раз, а результат стал виден всего через несколько минут.

Раннее в мае стилист и международный педагог по волосам бренда R+Co Зак Уотсон заявил о пользе уксуса для красоты волос. По словам специалиста, данный продукт способен нормализовать их pH баланс, который влияет на их гладкость и мягкость.

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Мария Винар
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