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Найдено альтернативное объяснение загадочному гамма-излучению центра галактики

Nature Astronomy: гамма-лучи из центра галактики исходят от вращающейся нейтронной звезды

Фото: Giacomo Lenci / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Ученые из Австралийского национального университета (ANU) нашли альтернативное объяснение загадочному гамма-излучению, исходящему из центра галактики, которое связывали с темной материей. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.

По мнению исследователей, гамма-лучи, поступающие из центра галактики, на самом деле исходят от специфического типа быстро вращающейся нейтронной звезды, которые гораздо массивнее, чем Солнце. Этот тип астрономических объектов представляет собой сверхплотные остатки звезд, которые вращаются около 100 раз в секунду. Это открытие указывает на то, что специалистам придется переосмыслить космические тела, в которых они ищут наводки для изучения темной материи.

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В апреле телескопы MAGIC (Major Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov Telescope) зафиксировали мощнейший выплеск энергии в двойной звездной системе. Устройству удалось заснять черенковское излучение, которое вызвано гамма-квантами высокой энергии.

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Елена Апазиди
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