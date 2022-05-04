Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Италия начала закачивать рекордные объемы российского газа

Corriere Della Sera: с начала мая в Италию поступают рекордные объемы газа из России

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Италия с начала мая начала закачивать рекордные объемы российского газа. Об этом сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, обслуживающих маршруты через Украину.

По информации итальянского издания, в первые дни месяца поток газа в среднем был вдвое больше, чем на на прошлой неделе, и почти в три раза больше, чем за неделю до этого. В газете пишут, то данный тренд объясняется во многом колебаниями цен и их увеличением по спотовым контрактам из-за событий на Украине и прекращения поставок энергоносителей в Польщу и Болгарию. Отмечается, что задачей Италии на данный момент является максимально заполнить хранилища для обеспечения будущего отопительного сезона.

С утра 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях.

Президент России Владимир Путин 23 марта потребовал внести изменения в действующие газовые контракты с недружественными странами и перевести их на рублевую форму оплаты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден назвал кризис на Украине «поворотным пунктом в истории»
Италия начала закачивать рекордные объемы российского газа
Вучич объяснил неверие Сербии в политику санкций
Аналитик допустил начало Турцией военной операции в Сирии
Меладзе и Брежнева отменили концерт для российских туристов
Кадыров назвал число мирных жителей и раненых под «Азовсталью»
Найден зуб крупнейшей хищной морской рептилии
Московский фитнес-тренер отметил любовь иностранцев к спорту
Зеленский усомнился в успехе мирных переговоров с Россией
Кадыров обратился к скрывающемуся на «Азовстали» командиру националистов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.