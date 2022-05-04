Гейтс оценил перспективы Twitter после покупки соцсети Маском

Бизнесмен Билл Гейтс заявил, что Маск может ухудшить Twitter после покупки им соцсети

Предприниматель и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс оценил перспективы соцсети Twitter после того, как платформу купил бизнесмен Илон Маск. Мнением о том, какое будущее ждет компанию после смены владельца, он поделился в разговоре с редактором издания Wall Street Journal Торольдом Баркером. Видео доступно на YouTube.

Баркер спросил Гейтса, может ли он дать Маску совет о том, как правильно работать с дезинформацией в сети. «Знаете, он (Илон Маск — прим. "Ленты.ру") мог бы ухудшить эту ситуацию», — заявил Гейтс в ответ.

Основатель Microsoft добавил, что цели бизнесмена относительно свободы слова в Twitter до конца пока непонятны. Он отметил, что Маск успешно руководил другими компаниями, однако выразил некоторое сомнение в том, что с Twitter ситуация будет такой же.

«Не могу сказать об Илоне ничего, кроме хорошего. Если он сделает Twitter хуже, тогда я выскажусь об этом», — заключил Гейтс.

Ранее Маск высказался об идее сделать Twitter частично платным. Предприниматель отметил, что плата за использование платформы могла бы взиматься с коммерческих или государственных пользователей.

О приобретении Маском Twitter сообщалось 25 апреля. Компания обошлась ему примерно в 44 миллиарда долларов. Бизнесмен заявил, что намерен сделать соцсеть «лучше, чем когда-либо». Он также намекнул на то, что при управлении Twitter будет руководствоваться принципами свободы слова.