Байден назвал американцам способ сэкономить 500 долларов в год

Байден заявил, что американцы получат налоговые льготы при покупке солнечных батарей

Президент США Джо Байден заявил, что американцы смогут сократить свои расходы при использовании возобновляемых источников энергии. Она назвал выгоду от этого способа экономии — 500 долларов в год, сообщает РБК.

По словам главы государства, покупатели экологичного транспорта будут вправе рассчитывать на налоговые льготы. Речь идет об электромобилях и машинах на водородных топливных элементах. Получить льготы смогут, в том числе, покупатели подержанных авто. Использование таких машин позволит американцам экономить около 80 долларов в месяц.

«Предлагаются налоговые льготы для людей, которые покупают солнечные батареи, тепловые насосы и энергосберегающие окна и двери, что позволит сэкономить в среднем 500 долларов в год», — цитирует американского президента РБК. По данным издания, в начале марта цены на бензин на автозаправках в США выросли до рекордного показателя — 4,17 доллара за галлон (3,785 литра). Скачок цен на топливо отчасти связывают с проведением военной операции на Украине.

В декабре 2021-го Джо Байден подписал распоряжение, предписывающее федеральному правительству резко сократить свой углеродный след, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Байден призвал американские агентства потратить миллиарды долларов на электромобили, экологически чистую электроэнергию и модернизированные здания, чтобы достичь поставленной цели.