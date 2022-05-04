Байден назвал американцам способ сэкономить 500 долларов в год
Президент США Джо Байден заявил, что американцы смогут сократить свои расходы при использовании возобновляемых источников энергии. Она назвал выгоду от этого способа экономии — 500 долларов в год, сообщает РБК.
По словам главы государства, покупатели экологичного транспорта будут вправе рассчитывать на налоговые льготы. Речь идет об электромобилях и машинах на водородных топливных элементах. Получить льготы смогут, в том числе, покупатели подержанных авто. Использование таких машин позволит американцам экономить около 80 долларов в месяц.
«Предлагаются налоговые льготы для людей, которые покупают солнечные батареи, тепловые насосы и энергосберегающие окна и двери, что позволит сэкономить в среднем 500 долларов в год», — цитирует американского президента РБК. По данным издания, в начале марта цены на бензин на автозаправках в США выросли до рекордного показателя — 4,17 доллара за галлон (3,785 литра). Скачок цен на топливо отчасти связывают с проведением военной операции на Украине.
В декабре 2021-го Джо Байден подписал распоряжение, предписывающее федеральному правительству резко сократить свой углеродный след, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Байден призвал американские агентства потратить миллиарды долларов на электромобили, экологически чистую электроэнергию и модернизированные здания, чтобы достичь поставленной цели.