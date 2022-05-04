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Белорусские пограничники сообщили о 850 прибывших в страну украинцах

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что за выходные 850 граждан Украины прибыли в страну

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что за минувшие выходные 850 граждан Украины прибыли на территорию страны. Об этом пишет БЕЛТА.

«С 06:00 29 апреля по 06:00 4 мая в нашу страну проследовали 850 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 1, транзитом через Польшу — 721, через Литву — 103, Латвию — 25», — рассказали в Госпогранкомитете.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что более 5,5 миллиона человек покинули Украину с начала боевых действий 24 февраля. Больше всего украинцев бежали в Польшу — свыше 3 миллионов человек. В Румынию прибыли 825 тысяч беженцев, в Россию — 656 тысяч, а в Венгрию — 530 тысяч.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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