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Минобороны сообщило об ударе «Калибрами» с подлодки по целям на Украине

Минобороны заявило о запуске с подлодки в Черном море двух «Калибров» по целям на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Экипаж российской подводной лодки, находящейся в Черном море, выпустил две ракеты «Калибр» по целям на территории Украины. Об этом в среду, 4 мая, сообщили журналистам в Минобороны России.

Как уточняется, удар был нанесен по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Другие подробности не приводятся.

В конце апреля Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары ракетами «Калибр» по инфраструктуре железных дорог Украины. В результате атаки были уничтожены электроподстанции у железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.

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Варвара Кошечкина
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