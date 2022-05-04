Россиянин наехал на машине на сотрудника ФСБ и протащил его на двери

В Приморье мужчина наехал на сотрудника ФСБ и протащил его 30 метров на двери автомобиля

В Приморье местного жителя осудили на пять лет за насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов и повреждение имущества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

По данным следствия, в июне 2021 года мужчина, находясь за рулем машины Toyota Land Cruiser, отказался покинуть салон авто по просьбе оперуполномоченного Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, после чего начал набирать скорость, наехав на правоохранителя. Сотрудник спецслужбы, чтобы не упасть, схватился за дверь автомобиля.

После этого злоумышленник протаранил служебную машину, причинив ущерб на сумму более 60 тысяч рублей, а затем еще около 30 метров протащил правоохранителя на двери. Позже потерпевший отпрыгнул в сторону, а фигурант скрылся.

Ранее стало известно, что на Сахалине осудили россиянина, напавшего на инспектора пограничной службы ФСБ. По данным следствия, он наехал на своем автомобиле на силовика и протащил его на капоте.