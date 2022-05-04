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Пойманный на браконьерстве россиянин напал на пограничника и получил срок

На Сахалине суд вынес приговор браконьеру за нападение на инспектора ФСБ

фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Долинский городской суд Сахалина вынес приговор местному жителю, напавшему на инспектора пограничной службы ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Напавший осужден на один год лишения свободы.

Из материалов дела следует, что пограничники поймали сахалинца на браконьерстве. Во время оформления правонарушения мужчина наехал на своем автомобиле на инспектора ФСБ и протащил его на капоте. В результате тот получил ссадины.

18 января сообщалось, что в Приморье суд на 15 суток арестовал 20-летнего россиянина, который в пьяном состоянии управлял машиной без прав и травмировал полицейского. Установлено, что полиция заметила подозрительного автомобилиста, который проехал на красный сигнал светофора, в ночь на 16 января. Неоднократные требования патрульных остановиться водитель проигнорировал.

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Любовь Ширижик
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