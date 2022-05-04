В РПЦ нашли объяснение предложению ЕС о санкциях против патриарха Кирилла

Священник РПЦ: ЕС предложил ввести санкции против патриарха Кирилла для «красного словца»

Предложение Евросоюза (ЕС) ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла возникло «для политики и красного словца». Такое объяснение нашел в разговоре с News.ru директор Института христианской психологии, протоиерей Андрей Лоргус.

Священник РПЦ отметил, что идея наложить рестрикции на российского патриарха бесполезна. «Не очень понимаю, зачем это делается? В чем смысл этих санкций, как они коснутся патриарха?» — сказал Лоргус.

Накануне агентство AFP выпустило материал, в котором говорилось о намерении ЕС ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Подробности данного решения в статье не раскрываются.

В конце апреля сообщалось, что Литва направила властям Евросоюза предложение о включении в санкционные списки патриарха Кирилла из-за действий на Украине.

Ранее в Верховную Раду также внесли законопроект о введении санкций против представителей Русской православной церкви, в том числе в отношении патриарха Кирилла. Эти меры включают в себя блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение культурных обменов и научного сотрудничества, отказ в предоставлении виз, аннулирование официальных визитов, лишение государственных наград и другие санкции.