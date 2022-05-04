Киркоров заявил о выдавливающих людей из России «местечковых постовых»

Певец Филипп Киркоров заявил, что «местечковые постовые» выдавливают людей из России

Певец Филипп Киркоров прокомментировал реакцию на его заявление о юмористе Максиме Галкине и народной артистке Алле Пугачевой. В комментарии журналистке Ксении Собчак он заявил, что «местечковые постовые» выдавливают людей из России.

По словам Киркорова, он в ужасе от того, что его слова не услышали, и по-прежнему считает, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было. Артист поделился, что сразу подумал о детях Галкина и Пугачевой, которым будет непросто «принять такую реальность». «Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности. А потом? Я удивлен, что мать троих детей (Маргарита [Симоньян], которую я всегда ценил, как журналиста и просто порядочного человека) об этом не подумала. На мой взгляд, я правильно все сказал, по делу», — подчеркнул он.

Киркоров также добавил, что он — человек чести, который никогда не отступит от своих принципов и будет защищать друзей в публичном и не публичном пространстве. «Я патриот нашей страны, для меня большая честь поздравления от нашего президента, огромнейшая честь, что на мои юбилейные концерты пришло более 30 тысяч человек в Москве и Санкт-Петербурге. Но местечковые "постовые" настолько извращают, "эксбиционируют" в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны», — заключил он.

Ранее Киркоров, комментируя заявление Симоньян о Галкине и Пугачевой, попросил оставить нападки на артистов. По словам певца, когда он видит «клеймение людей, не совсем согласных», ему становится горько.