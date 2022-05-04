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Российские подростки рассказали о попытке похищения лжеполицейским

МВД разыскивает лжеполицейского, пытавшегося похитить двух подростков в Кировской области

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Кировской области сотрудники МВД ведут поиск мужчины, который пытался насильно увезти двух подростков, проживающих в деревне Лубягино. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Подозреваемый подъехал на автомобиле к мальчикам 12 и 13 лет, назвался полицейским и приказал им сесть в салон. Дети подняли шум, стали кричать и звать на помощь. Мужчина скрылся.

С заявлением в полицию обратился родитель одного из подростков и сообщил об инциденте с незнакомцем. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, устанавливается личность лжеполицейского.

23 апреля сообщалось, что в Томской области пьяный полицейский насмерть сбил двух девочек-подростков. ЧП произошло в селе Мельниково, на обочине дороги были найдены тела двух 16-летних девушек. Позднее был задержан 24-летний сотрудник районного ОМВД России. По предварительной информации, мужчина за рулем ВАЗ сбил подростков, которые шли по краю проезжей части, а затем скрылся с места происшествия.

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Любовь Ширижик
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