Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Егор Крид сорвал корпоратив за 5 миллионов рублей

Певец Егор Крид отказался выступать на корпоративе в центре Москвы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Егор Крид сорвал корпоратив за 5 миллионов рублей. Об этом сообщает KP.RU.

Исполнитель отказался выступать на мероприятии в центре Москвы, объяснив это грубым поведением заказчиков. Крид должен был спеть на 18-летии девушки, в связи с чем родители заранее обратились к его директору и обозначили желаемый репертуар. За корпоратив артист получил 5 миллионов рублей, еще в 1 миллион обошелся райдер.

Уточняется, что, когда музыкант начал исполнять композиции не из обозначенного репертуара, родители именинницы начали материться.

«Я краем глаза вижу, как к сцене какая-то женщина подходит и начинает орать: "За что мы ***** заплатили наши деньги? Где ***** те песни, которые мы ***** заказали?"» — рассказал Крид.

По его словам, когда он решил покинуть мероприятие, мать именинницы попросила его вернуться на сцену. Тем не менее артист все же уехал с корпоратива.

В 2019 году Егор Крид сорвал концерт на русском фестивале в Абу-Даби. Когда подошло время его выхода на сцену, певец сидел на террасе отеля и пил кофе. На предложение организаторов пойти в гримерку артист ответил отказом, мотивируя это тем, что он не подчиняется жесткому таймингу и настроение выйти на сцену еще не пришло.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Глава ОПЕК заявил о невозможности заменить российскую нефть
«Гоголь-центр» прокомментировал cлухи о слиянии с другим театром
Мэр Таллина призвал русскоязычных жителей не поддаваться на провокации 9 мая
Сестра застреленного российского хоккеиста рассказала подробности убийства
Родственница надела подвенечное платье на свадьбу и затмила невесту
Москвичам рассказали про «удочки» и «косынки» в арсенале спасателей
Раскрыт секрет стройности испанской королевы Летиции
Россиянам раскрыли стоимость прямых перелетов в зарубежные страны весной
В Нью-Йорке продадут квартиру ведущего «Топ-модель по-американски»
Алишер Усманов решил судиться из-за санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.