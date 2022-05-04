Певец Егор Крид отказался выступать на корпоративе в центре Москвы

Российский певец Егор Крид сорвал корпоратив за 5 миллионов рублей. Об этом сообщает KP.RU.

Исполнитель отказался выступать на мероприятии в центре Москвы, объяснив это грубым поведением заказчиков. Крид должен был спеть на 18-летии девушки, в связи с чем родители заранее обратились к его директору и обозначили желаемый репертуар. За корпоратив артист получил 5 миллионов рублей, еще в 1 миллион обошелся райдер.

Уточняется, что, когда музыкант начал исполнять композиции не из обозначенного репертуара, родители именинницы начали материться.

«Я краем глаза вижу, как к сцене какая-то женщина подходит и начинает орать: "За что мы ***** заплатили наши деньги? Где ***** те песни, которые мы ***** заказали?"» — рассказал Крид.

По его словам, когда он решил покинуть мероприятие, мать именинницы попросила его вернуться на сцену. Тем не менее артист все же уехал с корпоратива.

В 2019 году Егор Крид сорвал концерт на русском фестивале в Абу-Даби. Когда подошло время его выхода на сцену, певец сидел на террасе отеля и пил кофе. На предложение организаторов пойти в гримерку артист ответил отказом, мотивируя это тем, что он не подчиняется жесткому таймингу и настроение выйти на сцену еще не пришло.