Российскому сыровару разрешили купить часть «Вимм-Билль-Данн» у Pepsi

ФАС разрешила «Мультипро» купить завод «Вимм-Билль-Данн»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила российскому сыровару «Мультипро» купить компанию «Вимм-Билль-Данн Напитки», принадлежащую PepsiCo, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сделка по приобретению «Вимм-Билль-Данн Напитки» не приведет к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания.

На балансе «Вимм-Билль-Данн Напитки» находится завод в подмосковном Раменском, не работающий с 2015 года. На его территории располагаются административные, складские, производственные и инфраструктурные объекты. Продать актив PepsiCo решила еще в прошлом году.

При этом в собственности PepsiCo остается компания «Вимм-Билль-Данн», производящая в России продукцию под марками «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», BioMax и «Имунеле».

В марте 2022 года PepsiCo объявила о частичном уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Компания заявляла о приостановке производства и продажи газированных напитков Pepsi, 7Up и Mirinda.

