Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европа столкнулась с невозможностью закупать больше СПГ

IHS: Европа достигла максимума импорта СПГ из-за ограничений по инфраструктуре

Фото: Issei Kato / Reuters

Страны Европы, стремящиеся заместить российский трубопроводный газ, столкнулись с невозможностью закупать больше сжиженного природного газа (СПГ) из-за инфраструктурных ограничений. К такому выводу пришли эксперты консалтингового агентства IHS Markit (входит в S&P Global), сообщает ТАСС.

Импорт СПГ можно было бы увеличить на 20 процентов, номинальные мощности регазификации в регионе это позволяют, но действующие трубопроводы из портов уже работают на пределе, прокачивая максимальный объем.

В апреле поставки СПГ в страны ЕС и Великобританию достигли 510 миллионов кубометров в сутки после регазификации, что стало новым историческим достижением. В теории можно довести их до 620 миллионов кубометров.

Однако действующие газопроводы, соединяющие Великобританию с Нидерландами и Бельгией и Испанию с Францией, загружены полностью. Как отметили в IHS, такие ограничения, по всей видимости, стали причиной большого числа новых проектов по регазификации в Европе совокупной мощностью 82 миллиарда кубометров в год.

Накануне, 3 мая, президент Сербии Александр Вучич на церемонии запуска строительства станции терминала по регазификации в Греции выразил готовность в будущем закупать большие объемы газа СПГ. Для этого республика готова построить газотранспортную систему для связи с Болгарией.

Котировки TTF1! от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли планы объявить всеобщую мобилизацию 9 мая
В США убили знаменитого петуха
Вупи Голдберг резко раскритиковала идею отмены права на аборт
Виновника столкновения двух Су-34 на учениях под Липецком осудили условно
Захарова заявила об игнорировании Израилем роста неонацизма на Украине
В США появилась возможность пожить в доме из «Матрицы»
Ценам на нефть пообещали рост в условиях введения эмбарго
Оппозиционные депутаты потребовали отставки премьер-министра Армении
Нефть подорожала из-за возможного отказа ЕС от импорта из России
Юрист оценил вероятность выдачи Невзорова Израилем при запросе России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.