Европа столкнулась с невозможностью закупать больше СПГ

IHS: Европа достигла максимума импорта СПГ из-за ограничений по инфраструктуре

Страны Европы, стремящиеся заместить российский трубопроводный газ, столкнулись с невозможностью закупать больше сжиженного природного газа (СПГ) из-за инфраструктурных ограничений. К такому выводу пришли эксперты консалтингового агентства IHS Markit (входит в S&P Global), сообщает ТАСС.

Импорт СПГ можно было бы увеличить на 20 процентов, номинальные мощности регазификации в регионе это позволяют, но действующие трубопроводы из портов уже работают на пределе, прокачивая максимальный объем.

В апреле поставки СПГ в страны ЕС и Великобританию достигли 510 миллионов кубометров в сутки после регазификации, что стало новым историческим достижением. В теории можно довести их до 620 миллионов кубометров.

Однако действующие газопроводы, соединяющие Великобританию с Нидерландами и Бельгией и Испанию с Францией, загружены полностью. Как отметили в IHS, такие ограничения, по всей видимости, стали причиной большого числа новых проектов по регазификации в Европе совокупной мощностью 82 миллиарда кубометров в год.

Накануне, 3 мая, президент Сербии Александр Вучич на церемонии запуска строительства станции терминала по регазификации в Греции выразил готовность в будущем закупать большие объемы газа СПГ. Для этого республика готова построить газотранспортную систему для связи с Болгарией.