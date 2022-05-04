Число пострадавших от обстрела нефтебазы в ДНР увеличилось

В Минздраве ДНР сообщили об 11 пострадавших из-за обстрела ВСУ нефтебазы в Макеевке

Число пострадавших от обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) нефтебазы в Макеевке увеличилось до 11. Об этом сообщил Минздрав Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, шестерых пострадавших госпитализировали, еще пять получили помощь амбулаторно.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Макеевки со стороны украинских военных. Сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.

В результате обстрела случился пожар на местной нефтебазе: загорелись четыре резервуара по пять тонн каждый.