Число пострадавших от обстрела нефтебазы в ДНР увеличилось
В Минздраве ДНР сообщили об 11 пострадавших из-за обстрела ВСУ нефтебазы в Макеевке
Число пострадавших от обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) нефтебазы в Макеевке увеличилось до 11. Об этом сообщил Минздрав Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, шестерых пострадавших госпитализировали, еще пять получили помощь амбулаторно.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Макеевки со стороны украинских военных. Сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.
В результате обстрела случился пожар на местной нефтебазе: загорелись четыре резервуара по пять тонн каждый.