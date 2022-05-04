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Названо число погибших из-за обстрела нефтебазы в ДНР

Один человек погиб и два получили ранения из-за обстрела ВСУ нефтебазы в Макеевке

Кадр: Telegram-канал «IZ.RU»

Один человек погиб и два получили ранения из-за обстрела нефтебазы в Макеевке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число в Telegram-канале назвал штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Макеевки со стороны украинских силовиков. По данным РИА Новости, в результате произошел взрыв и загорелась нефтебаза.

Ранее в ДНР обвинили ВСУ в срыве режима тишины, который был установлен на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Сообщалось, что украинская сторона возобновила обстрел со своих позиций на территории комбината.

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Алевтина Запольская
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