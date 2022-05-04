Российские ПВО уничтожили девять украинских беспилотников

Минобороны заявило об уничтожении российскими ПВО девяти украинских беспилотников

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки и Бражковка Харьковской области. Об этом заявил в среду, 4 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что всего российским ПВО удалось поразить девять украинских беспилотников.

Конашенков пояснил, что украинские беспилотники также были сбиты в Николаевской области и у населенного пункта Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, в воздухе сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» близ села Великая Камышеваха, добавили в Минобороны.

Ранее в Минобороны рассказали, что российская армия уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата (БЛА) Bayraktar TB2 около острова Змеиный.

В ведомстве уточнили, что российская система противовоздушной обороны заметила украинские БЛА и ликвидировала их.