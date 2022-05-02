Система ПВО России сбила три беспилотника Bayraktar TB2 около острова Змеиный
Российская армия уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата (БЛА) Bayraktar TB2 около острова Змеиный, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.
По его словам, российская система противовоздушной обороны заметила украинские БЛА и ликвидировала их. «Сбиты четыре украинских БЛА в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Невское, а также Веселое Донецкой народной республики (ДНР)», — подчеркнул он.
Кроме того, недалеко от города Изюм, сел Топольское и Малая Камышеваха российскими ПВО были перехвачены пять украинских реактивных снарядов «Смерч».
Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Комплексы располагались близ населенного пункта Межевая.
Кроме того, стало известно о возобновлении обстрелов на заводе «Азовсталь».