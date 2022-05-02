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Система ПВО России сбила три беспилотника Bayraktar TB2 около острова Змеиный

Минобороны России сообщило о ликвидации трех Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный

Фото: Yulii Zozuliaukrinform / Globallookpress.com

Российская армия уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата (БЛА) Bayraktar TB2 около острова Змеиный, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

По его словам, российская система противовоздушной обороны заметила украинские БЛА и ликвидировала их. «Сбиты четыре украинских БЛА в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Невское, а также Веселое Донецкой народной республики (ДНР)», — подчеркнул он.

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Кроме того, недалеко от города Изюм, сел Топольское и Малая Камышеваха российскими ПВО были перехвачены пять украинских реактивных снарядов «Смерч».

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Комплексы располагались близ населенного пункта Межевая.

Кроме того, стало известно о возобновлении обстрелов на заводе «Азовсталь».

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Марина Совина
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Система ПВО России сбила три беспилотника Bayraktar TB2 около острова Змеиный
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