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«АвтоВАЗ» не сможет начать работу после праздников

«Интерфакс» сообщил о невозможности возобновить работу на «АвтоВАЗе» после праздников

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

В связи с дефицитом автокомпонентов «АвтоВАЗ» не сможет начать выпуск автомобилей и после праздников, поэтому предприятие уйдет в простой с 11 по 13 мая, до ближайших выходных. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

Сотрудникам, не занятым обеспечением функционирования деятельности завода, изготовлением запчастей и работой над новыми проектами, компенсируют две трети заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом (ТК).

Компания планировала возобновить полноценное производство 25 апреля, после трех недель внепланового корпоративного отпуска, начавшегося с 4 числа. За этот период заводы должны были получить необходимое количество компонентов.

Однако после пяти дней работы выпуск автомобилей вновь прекратился. С 4 по 6 мая сотрудники отправлены в корпоративный отпуск. В пресс-службе «АвтоВАЗа» не прокомментировали информацию о простое и не назвали дату возобновления работы.

В первом квартале 2022 года продажи «АвтоВАЗа» в России и за рубежом сократились на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 60,6 тысячи автомобилей. Предприятие не в состоянии продолжать выпуск из-за нехватки компонентов иностранного производства.

Дальнейшая работа заводов зависит от того, в каком виде прекратит сотрудничество с ними Renault, головная компания концерна. Если поставки машинокомплектов продолжатся, то модельный ряд в тех или иных объемах сохранится. В противном случае «АвтоВАЗу» придется перейти на выпуск исключительно Granta, Niva и Vesta, которые можно собирать из отечественных деталей.

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Платон Щукин
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