Россиян предупредили об опасности подключения к Wi-Fi в аэропорту

Эксперт по цифровой безопасности предупредил о незащищенности сетей Wi-Fi в аэропортах

Общественные сети недостаточно хорошо защищены, поэтому злоумышленникам легко украсть данные человека, подключенного к Wi-Fi в аэропорту. О такой опасности россиян предупредил аналитик по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артур Янбулатов, передает «Газета.ру».

По его словам, хакеры могут использовать незащищенные общественные точки доступа беспроводного интернета для сниффинга — перехвата трафика от пользователей.

Эксперт, в частности, посоветовал путешественникам в аэропорту не открывать страницы, содержащие личную информацию и требующие ввода паролей, например соцсети и банковские приложения.

В декабре 2021 года эксперты предупредили туристов об опасности использования Wi-Fi в отелях, поскольку находящиеся в той же сети мошенники могут украсть данные и получить доступ к учетным записям удаленно. Для предотвращения утечки информации отдыхающим порекомендовали использовать VPN-сервисы, шифрующие все данные, проходящие через Wi-Fi.