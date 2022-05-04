Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиян предупредили об опасности подключения к Wi-Fi в аэропорту

Эксперт по цифровой безопасности предупредил о незащищенности сетей Wi-Fi в аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Общественные сети недостаточно хорошо защищены, поэтому злоумышленникам легко украсть данные человека, подключенного к Wi-Fi в аэропорту. О такой опасности россиян предупредил аналитик по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артур Янбулатов, передает «Газета.ру».

По его словам, хакеры могут использовать незащищенные общественные точки доступа беспроводного интернета для сниффинга — перехвата трафика от пользователей.

Материалы по теме:
Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
Вписаться в бюджетШесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
12 апреля 2017
Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
Экономим на шпалах10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
15 июня 2016

Эксперт, в частности, посоветовал путешественникам в аэропорту не открывать страницы, содержащие личную информацию и требующие ввода паролей, например соцсети и банковские приложения.

В декабре 2021 года эксперты предупредили туристов об опасности использования Wi-Fi в отелях, поскольку находящиеся в той же сети мошенники могут украсть данные и получить доступ к учетным записям удаленно. Для предотвращения утечки информации отдыхающим порекомендовали использовать VPN-сервисы, шифрующие все данные, проходящие через Wi-Fi.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Мельникова
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли планы объявить всеобщую мобилизацию 9 мая
Президент Румынии одобрил ввод в страну батальона США для выполнения задач НАТО
Жители российского региона смогут увидеть звездный дождь
На помощь российскому футболу захотели направить 20 миллиардов рублей
Число пострадавших от обстрела нефтебазы в ДНР увеличилось
Диетологи предупредили о вреде пережаренного шашлыка
Европа захотела усложнить продажу российской нефти по всему миру
Глава МИД Белоруссии заявил о «фальшивой оболочке» Запада
Журналистка выпрямила волосы фольгой и удивилась результату
Назван важный критерий для поиска подходящих для жизни экзопланет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.