В нью-йоркском баре украинец напал на соотечественника, посчитав его русским из-за языка

Украинец порезал соотечественника в баре в Бруклине разбитой бутылкой, заподозрив в нем русского из-за языка. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел 25 апреля. Сперва к праздновавшему день рождения Андрею Мелешкову в караоке-баре подсел мужчина и начал оскорблять его, поскольку тот «выглядел как русский». Объяснения, что у него русская мать, а сам он выходец из Украины и переехал в США в 2015 году, не возымели воздействия, равно как и переход на украинский язык.

Более того, мужчина потребовал от Мелешкова и его друзей произнести слово «паляница» — он был уверен, что носители русского языка не способны правильно выговорить его. После этого он разбил две бутылки друг о друга и ударил осколками украинца в шею и лицо.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь — ему наложили 17 швов. При этом врачи скорой поздравили его со вторым днем рождения, поскольку по чистой случайности не оказалась повреждена сонная артерия.

Нападавший арестован, им оказался 31-летний строитель Олег Сулима, живущий в Бруклине более 12 лет. Ему предъявлен ряд обвинений, от преступления на почве ненависти до домогательств и незаконного владения оружием.

По утверждению адвокаты Сулимы, тот сам оказался жертвой и «мог быть убит» друзьями Мелешкова — после нападения те якобы избили его до такой степени, что его госпитализировали и подключили к искусственной вентиляции легких, и он провел на больничной койке дольше, чем его жертва.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что русские в разных странах мира сталкиваются с отвратительными проявлениями русофобии, что является недопустимым. Он отметил, что любые инициативы, направленные на помощь россиянам, столкнувшимся с русофобией, достойны высокой оценки.

В свою очередь, член Совета Федерации Константин Косачев не исключал, что россиянам может потребоваться эвакуация из стран Запада в условиях возрастающей русофобии. Сенатор добавил, что кому-то подобная мысль может показаться радикальной, однако ситуация, по его словам, стремительна. «Мы должны быть готовы к любым вариантам», — отметил он.

