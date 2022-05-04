Маск выведет Twitter на биржу через три года после завершения сделки о покупке соцсети

Американский бизнесмен Илон Маск задумал вернуть Twitter на биржу. На встрече с потенциальными инвесторами миллиардер заявил о готовности выставлять акции компании на публичные торги. Выход на IPO планируется через три года после закрытия сделки. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Сделка о покупке соцсети будет завершена в 2022 году при одобрении акционерами Twitter и регуляторами. Повторный вывод на биржу после полного выкупа акций возможен, однако обычно на это уходит около пяти лет. Это время необходимо для того, чтобы реформировать компанию и вновь разместить акции на бирже, отмечает WSJ.

Для финансирования сделки Маск собрал 25,5 миллиарда долларов от консорциума кредиторов, в том числе 12,5 миллиарда долларов в виде кредитов под залог части принадлежащих ему акций Tesla. Миллиардеру может понадобиться кредит под залог своих активов для финансирования сделки, уточняет CNBC.

25 апреля стало известно, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Сам предприниматель заявил, что соцсеть обладает огромным потенциалом. «Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо», — пояснил он.

Маск назвал целью покупки социальной сети Twitter не коммерческие интересы и поиск интересных вложений, а желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание. В первую очередь он заботится о будущем цивилизации и хочет сделать так, чтобы у людей сформировалось представление о возможности свободно говорить в рамках закона.

