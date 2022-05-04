В США обвинили Байдена в раздаче оружия Украине вопреки внутренним проблемам

Глава Public Citizen Вайсман обвинил Байдена в раздаче оружия Киеву вопреки проблемам США

Президент США Джо Байден раздает оружие Украине для противостояния с Россией несмотря на то, что в самих Штатах наблюдаются большие проблемы со здравоохранением и бедностью. Об этом заявил президент Public Citizen Роберт Вайсман, пишет The New York Times.

По его словам, каждый раз, когда руководство одной из сторон придумывает новое обоснование для увеличения военных расходов, есть повод для беспокойства. Вайсман отметил, что при этом у властей нет политической воли для финансирования улучшения здравоохранения, усовершенствования слуховых аппаратов пожилых людей или решения проблем, связанных с бедностью.

Ранее Байден заявил, что кризис на Украине стал «поворотным пунктом в истории». Он рассказал, что события, подобные нынешним, случаются раз в шесть-восемь поколений. Также президент добавил, что считает события на Украине «первой реальной битвой» между демократией и автократией в современных условиях.