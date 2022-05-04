В России пообещали ответить «ударом» на стратегические угрозы

В МИД РФ заявили, что Москва ответит «ударом» на угрозы стратегического характера

Руководитель делегации МИД РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Москва ответит «ударом» на угрозы стратегического характера. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия не преследует никаких целей ядерной войны на Украине. Гаврилов также не исключил провокаций на территории Украины со стороны западных стран. Он подчеркнул, что Москва готова к этому.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления США о угрозе их безопасности не вызывают в мире такой истерии, которая сейчас наблюдается в отношении России. «Когда США заявляли, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность», — отметил он.

