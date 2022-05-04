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В США обвинили Вашингтон в помехах мирным переговорам Москвы и Киева

The Hill: Вашингтон усилил антироссийскую риторику и мешает переговорам Москвы и Киева

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Усиление Вашингтоном антироссийской риторики мешает урегулировать конфликт на Украине путем диалога. Об этом пишет обозреватель The Hill Том Мокайтис.

По его мнению, Россия терпит неудачи на Украине, а подобные «стратегические тупики» дают возможность мирным переговорам. Обозреватель считает, что власти США в этих условиях могли бы приложить все усилия, чтобы вернуть переговоры в нужное русло, но вместо этого глава Пентагона Ллойд Остин делает провокационное заявление, которое может привести к эскалации конфликта.

В ходе брифинга по итогам визита в Киев Остин заявил, что США хотят ослабить Россию, чтобы она не могла предпринимать такие же действия, как на Украине. Как отмечает Мокайтис, Вашингтон воспринял слова министра не как импровизированное заявление, а как новое направление в политике США и НАТО. Обозреватель пишет, что заявление главы Пентагона изображает конфликт на Украине как опосредованную войну между США и Россией, которая ведется ценой украинской крови.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Министр отметил, что вооружение, направляемое западными странами на Украину, будет законной целью для российских военных, которые принимают участие в специальной операции.

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Варвара Кошечкина
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