Москвичам предрекли сильное похолодание 9 мая

Синоптик Тишковец предупредил о похолодании в московском регионе 9 мая

В ночь на 9 мая московский регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, что принесет понижение температур в столице и по области. Такой прогноз озвучил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Лентой.ру».

«Сегодня, 4 мая, проходил холодный атмосферный фронт. Он как раз сопровождался осадками в разной форме. Это были и ливни, и ливни с мокрым снегом, и просто мокрый снег, и местами даже ледяная крупа», — сказал синоптик.

Тишковец назвал произошедшее полярным вторжением, которое понизило температурный режим воздушной массы до апрельских показателей.

«Начиная с завтрашнего дня инициативу перехватит антициклон. Он будет держать позиции до субботы, до 8 числа, включительно. И, соответственно, нас ждут солнечные погожие деньки», — отметил метеоролог.

Согласно прогнозу главного специалист центра «Фобос», в ночь на 5 мая москвичей ожидает температура около ноля. По области в это время пройдут заморозки до минус трех градусов. «5 мая днем будет от плюс 10 до плюс 12 в городе и плюс 8-13 по области. Дальше выше», — заметил Тишковец.

В ночь на 6 мая в Москве ожидается плюс один-три градуса. В Подмосковье в это же время будет минус один – плюс четыре градуса, сообщил синоптик. Днем температура в столице повысится до 15-17 градусов, в области — до 12-17. Ночью 7 мая в Москве будет плюс четыре-шесть градусов, в Подмосковье — плюс один-шесть. Днем в субботу в столице ожидается потепление до 16-18 градусов, в области — 13-18.

«Собственно такие же показатели будут 8 мая, когда ночью будет вообще плюс пять, а днем температура успеет подняться до 12-17. Но вот вечером 8 мая и особенно в ночь на 9 мая вновь столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он будет сопровождаться интенсивными ливневыми дождями. Вся погода опять пойдет на ухудшение и на понижение температур. То есть в ночь на 9 мая в Москве будет плюс шесть-восемь градусов, и четыре-девять ожидается в Подмосковье. Ну и днем в лучшем случае 11-13 в городе и по области это 9-14. Плюс еще и северная тяга ветров даст охлаждающий эффект», — поделился прогнозом Тишковец.

Ранее синоптик объяснил майский снег в Москве. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, объяснил что снег, который выпал в Москве в среду, 4 мая, появился из-за холодных воздушных масс из приполярной зоны.

